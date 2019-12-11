» ميس حمدان مطلوبة في السعودية بعد فيديو الرقص

علا خطاب
أثارت الفنانة ميس حمدان، الجدل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وذلك بعد نشرها فيديو لها وهي تعلم الرقص لابنة أختها وأصدقائها، لتتصدر بذلك مؤشرات البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.
ونشرت الفنانة ميس حمدان، عبر "إنستجرام"، فيديو لها مع ابنتها وأصدقائها وهى تدربهم على الرقص الشرقي.
وعلقت "ميس" على مقطع الفيديو قائلة: "لى لى بنت مي وأصحابها خواجات حبتين فطلبوا مني أوريهم كم حركة عربي وزي منتو شايفين يجننوا مي سليم أرجوكي شوفي حتموتي من الضحك على بنتك.. ربنا يحميكم ولادكم كلكم".
ظهرت ميس حمدان في الفيديو مرتدية بنطلون ليجن أسود مكشوف الأكتاف ومنطقة البطن.
وتفاعل رواد مواقع التواصل، مع الفيديو، وجاءت التعليقات كالآتي: "إنتى ملكيش حل بموت فيكى"، "الخالة الفرفوشة رزق".
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ميس حمدان تعلم بنت "مى سليم " وصاحبتها الرقص الشرقي ???? هو ده دور الخالة الحقيقي????? @maishamdanoff #ميس_حمدان #مى_سليم #فن #مشاهير #الساحل_الشمالي #احمد_حلمي #البرنس #مني_زكي #العالمي #مصر #عمرودياب #الهضبة #بروفايل #كاجوال #الكومنت_الفشيخ #بلوجر #عالم #عالم_المشاهير #الكومنت_الفصيل #كومنتات #مايا_دياب #صور_حب #خبر #تامرحسني #اصاله #maishamdan #act #dance #likeforlikeback
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