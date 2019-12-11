البورصة السعودية: أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة فى العالم

11 ديسمبر 2019 - 10:09 ص

قالت سارة السحيمي، رئيسة مجلس إدارة بورصة تداول السعودية، إن أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة اليوم.

وكانت أرامكو جمعت 25.6 مليار دولار من الطرح الرئيسي، يوم الخميس.

وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للأسهم في البورصة بالرياض أن "تداول" ستصبح أيضًا إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو، بحسب "رويترز".

وفتحت أسهم أرامكو السعودية عند 35.2 ريال (9.39 دولار)، اليوم الأربعاء، بما يزيد عشرة في المئة على سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالاً، في اليوم الأول للتداول عقب طرح عام أولي قياسي.

وقامت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بتسعير طرحها العام الأولي، الأسبوع الماضي، لتجمع 25.6 مليار دولار، متفوقة على إدراج شركة التكنولوجيا الصينية "علي بابا" البالغ قيمتها 25 مليار دولار في 2014.