تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للسودانيين

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وكالات- الدويني فولي

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السودانيين

تركي آل الشيخ

موسم الرياض

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن حفل ضخم في حب دولة السودان وشعبها.

وحدد رئيس هيئة الترفيه السعودية، يوم 26 ديسمبر، موعدًا لإقامة الحفل الذي يحيه كوكبة من النجوم السودانيين، ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لإخواننا وأهلنا المقيمين من السودان.. حياكم الله في البوليفارد.. في ليلة سودانية خالصة".

وأضاف: حفل "ليلة سودان المحبة" تنقسم إلى ثلاث فقرات، ويحييها كل من: نجوم السودان محمد الأمين، نانسي عجاج، حسين الصادق".

يذكر أن موسم الرياض الذي دشنت فعالياته في 11 أكتوبر 2019م، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020م.

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