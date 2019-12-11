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بعد شائعات زواجها..حلا شيحة تثير ضجة بفيديو جديد

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حلا شيحة
حلا شيحة
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علا خطاب

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انستجرام

زواج

حلا شيحة

علقت الفنانة حلا شيحة،على شائعات زواجها من رجل أعمال مصري،بطريقة غير مباشرة، حيث ظهرت في مقطع فيديو لها عبر "انستجرام"،وهي في مركز تجميل و تطلب رأي جمهورها في "اللوك" الجديد.

ونشرت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها على انستجرام، مقطع فيديو لها من داخل مركز تجميل، تطلب من خلالها المساعدة في اختيار باروكة للظهور بلوك جديد، ما فع البعض ليعتقد أن هذه الفيديو هو رد "حلا" على هذه الشائعات .

 وسألت حلا، في مقطع الفيديو، جمهورها إن كانت تناسبها الباروكة الطويلة أم القصيرة، وهو ما دفع البعض لانتقادها والسخرية منها، وجاءت التعليقات كالاتي: "يا ستار يارب ربنا يهدي"،" وحشة جدااااااااااااااا".

وجاء ذلك مع انتشار شائعات تفيد بزواجها من رجل أعمال .

وكانت حلا شيحة قد خلعت الحجاب مؤخرًا وعادت إلى التمثيل بعد غياب استمر أكثر من 12 سنة.


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