» اغتيال ناشط عراقي في احتجاجات بغداد

11 ديسمبر 2019 - 09:41 ص

أفادت وسائل إعلام عراقية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد الناشطين في احتجاجات بغداد ليلة أمس.

وحسب روسيا اليوم، اغتيال الليلة الماضية "الناشط علي اللامي وهو أحد النشطاء في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، ولم تعرف الجهة التي اغتالته حتى اللحظة".

