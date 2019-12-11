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اغتيال ناشط عراقي في احتجاجات بغداد

عرب وعالم

تظاهرات العراق
تظاهرات العراق
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وكالات- الدويني فولي

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بغداد

اغتيال

ناشط

عراقي

على اللامي

أفادت وسائل إعلام عراقية، أن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد الناشطين في احتجاجات بغداد ليلة أمس. 
وحسب روسيا اليوم، اغتيال الليلة الماضية "الناشط علي اللامي وهو أحد النشطاء في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، ولم تعرف الجهة التي اغتالته حتى اللحظة".
ويشهد العراق عمليات اغتيال  تطال نشطاء في الاحتجاجات العراقية، بالإضافة إلى عمليات خطف مستمرة، بدأت جميعها منذ الأول من أكتوبر الماضي.

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