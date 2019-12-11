اغتيال ناشط عراقي فى احتجاجات بغداد

11 ديسمبر 2019 - 09:41 ص

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا أحد النشطاء في احتجاجات بغداد ليلة أمس.

وحسب روسيا اليوم، اغتيال الليلة الماضية "الناشط علي اللامي وهو أحد النشطاء في احتجاجات ساحة التحرير ببغداد، في منطقة الشعب شمالي العاصمة بغداد، ولم تعرف الجهة التي اغتالته حتى اللحظة".

ويشهد العراق عمليات اغتيال تطال نشطاء في الاحتجاجات العراقية، بالإضافة إلى عمليات خطف مستمرة، بدأت جميعها منذ الأول من أكتوبر الماضي.