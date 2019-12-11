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إيران تحذر مواطنيها من السفر إلي هذه الدولة

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متابعات - أمينة عبد العال

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إيران

الولايات المتحدة

تجسس

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية مواطنيها من السفر إلي الولايات المتحدة، مؤكدة في بيانها أن الإيرانيين يتعرضون للاحتجاز تعسفي مطول في ظروف غير إنسانية.

وأضافت الوزارة في البيان الذي شاركته علي موقعها في مواقع التواصل أن النخبة والعلماء يجب أن يحذروا ويتجنبو السفر إلي الولايات المتحدة حتى وإن كان لحضور مؤتمرات علمية ، لافتة إلي أن قوانين أمريكا وحشية ومنحازة ضد الإيرانيين "، حسبما نشرت " سكي نيوز عربية".

جدير بالذكر أنه تم عملية تبادل أسري بين البلدين حيث أفرجت إيران عن الأمريكي من أصل صيمي شي يو وانج المحتجز في إيران منذ 3 أعوام بتهمة تجسس، بينما أفرجت الولايات المتحدة عن باحث الخلايا الجذعية الإيراني مسعود سليماني الذي كان يواجه اتهامات بانتهاك العقوبات الأمريكية علي طهران.


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