السيسي يفتتح منتدى أسوان للسلام والتنمية بأفريقيا
تفجير انتحاري بأكبر قاعدة أميركية في أفغانستان
الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم
تعليق غير متوقع من كلوب على هدف صلاح العالمي
وزير إماراتي يحرج شقيق أمير قطر بتغريدة نارية
تعليق لا يصدق من أبو تريكة على هدف صلاح العالمي
شخص أهلاوي داخل الزمالك سهل هروب كهربا للأحمر .. من هو؟
وزير الصحة الأسبق يحذر من "البوس" والسبب خطير
تصريحات صادمة من فاروق الباز عن التعليم في مصر
"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"
أحمد عادل شعبان
ظهر
فجر
05:19
شروق
06:48
11:53
عصر
14:39
مغرب
16:58
عشاء
18:28