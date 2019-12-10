"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة

أكد المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة المواد المائية، إن البيان المشترك للدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" أكد على الالتزام بتفعيل اتفاق المبادئ، وسيتم استكمال مفاوضات في الجوانب الفنية في الاجتماع المقبل.



وأوضح "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المفاوضات خلال المرحلة الراهنة شملت عرض مقترحات كل جانب، وهذا في حد ذاته قفزة كبيرة، لافتَا إلى أن المفاوضات تهدف لمنع حدوث أي ضرر جسيم على مصر من بناء سد النهضة، في ظل ندرة المياه الموجودة.

