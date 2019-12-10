» حقيقة هجوم إذاعة القرآن الكريم على مسلسل «ممالك النار»

10 ديسمبر 2019 - 10:40 م

أكد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية، أن ما تم إثارته حول أن إذاعة القرآن الكريم أذاعت محاضرة تهاجم فيها مسلسل "ممالك النار" لم يحدث على الإطلاق.



وقال إن الهجوم الذي تم على إذاعة عريقة وهي إذاعة القرآن الكريم ولها تاريخ يتحدث عنها منذ عام 1964، وكان يجب تحري الدقة والتأكد من صحة الأنباء التي تم تداولها قبل الهجوم على إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أنه لم يتم تناول أي شيء حول مسلسل ممالك النار أو العثمانيين.

وتابع رئيس الإذاعة المصرية - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور- أنه خلال الأيام القليلة الماضية منذ تداول هذه الأنباء تم طريق تشكيل لجان للاستماع إلى جميع البرامج لمدة 3 أيام، مؤكدا أن وظيفة اللجان حصرت جميع البرامج وخفضت عدد البرامج من 60 برنامج إلى 40 برنامج وزيادة مدة التلاوات القرآنية إلى 80% بدلا من 65% وتم الاستعانة بشباب متحدثين بترشيح من شيخ الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء.



وأشار رئيس الإذاعة المصرية إلى أن هناك ضرورة ملحة لوضع ضوابط للسوشيال ميديا، لأنها أصبحت وسيلة للأخبار غير الصحيحة وكان يجب أن تكون إذاعة القرآن الكريم بعيدة عن هذه الأنباء.

