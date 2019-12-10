إصابة فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال بالضفة

10 ديسمبر 2019 - 10:50 م

أصيب فلسطينيان بجروح، الثلاثاء، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها الطبية تعاملت ميدانيا مع إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مدينة البيرة.

ونقل مراسل الأناضول عن شهود عيان، أن المواجهات اندلعت إثر اقتحام قوات إسرائيلية المدينة، ومصادرتها تسجيلات كاميرات عدد من المحال التجارية.

وذكر الشهود، أن الجيش الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان الفلسطينيين، الذين ألقوا الحجارة باتجاه الجنود.

