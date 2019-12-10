اليونان.. العثور على 6 جثث لمهاجرين قضوا جراء البرد

10 ديسمبر 2019 - 10:30 م

عثرت السلطات اليونانية على جثث 6 مهاجرين غير نظاميين لقوا مصرعهم متجمدين، جراء البرد في منطقة مريج "أفروس" اليونانية القريبة من الحدود التركية.



وقال الأخصائي في الطب العدلي "بافلوس بافليديس" للأناضول، الثلاثاء، إنهم عثروا على جثث المهاجرين الستة بعد تجمدهم من البرد في أماكن مختلفة بمنطقة أفروس نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضح أن أعمار المهاجرين تتراوح بين 18-30 سنة، بينهم سيدتان، وينحدرون من بلدان إفريقية.