  • الأربعاء 11 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:45 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الحبة السامة

"الزراعة" تتخذ هذا القرار الصارم بشأن "الحبة السامة"

السكة الحديد

"السكك الحديد": هذا هو موعد تحريك أسعار تذاكر القطارات

سد النهضة

"الري" تكشف تطورات ملف سد النهضة وتزف بشري سارة

وزير خارجية البحرين: مصر قلب العروبة ولن نسمح للإساءة لها

البحرين تعلق على عدم حضور أمير قطر قمة الخليج

أشرف السعد

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

فلادمير بوتين

تعليق غاضب من «بوتين» على استبعاد روسيا من الأوليمبياد

ممالك النار

«حرب الدراما».. مكايدة سياسية أم توثيق تاريخي؟

تعبيرية

«كانت نائمة بجواري فاستيقظت لأجدها في حضن رجل آخر»

غلى عبدالعال

أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلى

الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته

طالبان تختطف 45 شخصا شمالي أفغانستان

عرب وعالم

حركة طالبان أرشيفية
حركة طالبان أرشيفية
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع 13 شخصا إثر انقلاب حافلة بالأرجنتين

#

طالبان: نعكف على صياغة اتفاقية مع واشنطن

#

مقتل وإصابة العشرات بهجوم شمالى سوريا

أعلنت السلطات الأفغانية، الثلاثاء، اختطاف حركة طالبان 45 شخصا، في ولاية جوزجان، شمالي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي للصحفيين.
وقال رحيمي، إن عناصر طالبان اختطفت 45 شخصا، خلال مشاركتهم في جنازة موظف حكومي، بمدينة "شبرغان".
وأضاف رحيمي، أن المختطفين كبار في السن، وأن قوات الأمن بدأت العمل على تحريرهم.
ولم يصدر أي بيان عن حركة طالبان حول الموضوع لحد الساعة (18: 20 غرينتش).
وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين حركة طالبان من جهة، والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى، ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.
وتشن طالبان التي تسيطر على نصف البلاد تقريبا، هجمات شبه يومية ضد الحكومة، وترفض إجراء مفاوضات مباشرة معها بحجة أنها "غير شرعية"، وتشترط بغية التوصل لسلام معها خروج القوات الأمريكية من البلاد. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة هجوم إذاعة القرآن الكريم على مسلسل «ممالك النار»
» 4 أرقام مذهلة لـ"صلاح" بعد هدفه في سالسبورج
» إصابة شرطي إثر إطلاق نار في نيوجرسي الأمريكية
» قوافلُ الأزهر للتوعية الأسرية تبدأ ندواتها ببني سويف
» بكاء النجوم.. 15 صورة ترصد جنازة سمير سيف
» بيع جزيرة إماراتية بـ30 مليون دولار
» أسعار الذهب تشهد استقرارًا بنهاية التعاملات
» ليفربول يتخطى سالزبورك النمساوي ويتصدر مجموعته
» الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه
» "فيتامين د".. 6 فوائد مذهلة لا غنى للجسم عنها
» خطاب رسمي من الـ«كاف» إلى اتحاد الكرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:48

  • ظهر

    11:53

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:58

  • عشاء

    18:28

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس