"أحمد" أب لأربعة أطفال.. يحتاج إلى عملية استئصال جزء من الرئة

"أحمد. س. أ" مواطن بسيط عمره 47 عامًا، يعيش فى شقة صغيرة بالإيجار فى المعصرة بحلوان، ويعمل فى مقهى بلدي.. متزوج وأب لأربعة أولاد، لم يكمل أى منهم تعليمه بسبب تدنى الوضع المالي، وزوجته لا تعمل.

أصيب أحمد بمرض سرطان الرئة بسبب سوء الأحوال الصحية، وانتشار مصانع الأسمنت فى المنطقة، ولأنه عامل لا حول ولا قوة له إلا بالله.. لا يمتلك رفاهية التأمين الصحى على ضعفه، تدهورت حالته، أحمد محجوز الآن فى مستشفى الصدر بالعباسية، حيث جاء تقرير الأطباء مجمعًا على ضرورة استئصال جزء من الرئة حتى لا يتفاقم الأمر ويستشرى فى الجسد المتعب.

وقد قامت أسرة أحمد بالتقدم بطلب لاستخراج قرار لعلاجه على نفقة الدولة، لكن استخراج القرار سيتأخر، حيث إنه يتطلب من الوقت الكثير حتى يمر بمراحله الاعتيادية.. كما أن هناك قوائم كثيرة من المرضى سبقته لتقف عرضة لرياح الانتظار فى طابور طويل يسقط خلاله من يسقط صريعًا للمرض وينجو منه من ينجو إذا امتدت له يد الرحمة.

وبعد محاولات من أسرة أحمد مع مستشفى الصدر، طلبت الإدارة مبلغ 20 ألف جنيه مصرى لإجراء العملية فى أسرع وقت لأن حالته صارت خطيرة، ولم يعد قادرًا على التنفس، وهو ما يستدعى التدخل الطبى السريع لإنقاذه.

من ينقذ أحمد ويمد له يد العون وهو على فراش المرض لينقذ أسرته التى ليس لها عائل بعد الله سواه؟ ننتظر مساعدات أهل الخير لأحمد.. وقاكم الله وأحباءكم كل الشرور والأمراض.

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