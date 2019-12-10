» الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه

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الدولار

الجنيه

استقرارًا نسبيًا

شهدت أسعار صرف الدولار في عدد من البنوك العاملة، اليوم الثلاثاء، هدوءًا نسبيا خلال التعاملات، حيث تراجع الدولار لأكثر من جنيه واحد و75 قرشا منذ بداية العام الجاري.

وطبقا لآخر تحديث، فقد استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل 07ر16 جنيه للشراء و17ر16 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي ليسجل 08ر16 جنيه للشراء و18ر16 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي والبنك الأهلي اليوناني قرشا واحدا ليسجل 08ر16 جنيه للشراء و18ر16 جنيه للبيع، و07ر16 جنيه للشراء و17ر16 جنيه للبيع، على التوالي.

كما سجل الدولار في بنك قناة السويس ارتفاعا بمقدار قرش واحد ليبلغ 09ر16 جنيه للشراء و19ر16 جنيه للبيع.


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