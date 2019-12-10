» ليفربول يتخطى سالزبورك النمساوي ويتصدر مجموعته

10 ديسمبر 2019 - 09:51 م

حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على سالزبورج النمساوي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز تأهل ليفربول عن مجموعته وهو في الصدارة وبرصيده 13 نقطة، بينما ودع سالزبورج المنافسة وصعد من مع الريدز فريق نابولي الإيطالي الذي احتل المركز الثاني وبرصيده 12 نقطة.

وافتتح ليفربول التهديف عن طريق لاعب الوسط الغيني نابي كيتا في الدقيقة 57، وضاعف صلاح النتيجة بعدما سجل هدفا رائعا من زاوية صعبة بعد هدف كيتا بدقيقة واحدة.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع فريق من هؤلاء في دور الـ16 ( ريال مدريد الإسباني - أو صاحب المركز الثاني من المجموعة (c ) - أتليتكو مدريد الإسباني - وصاحب المركز الثاني من المجموعة (f ).