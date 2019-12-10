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«صفاء عبدالسميع» المعلمة المثالية بمنطقة الجيزة الأزهرية

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«صفاء عبدالسميع» المعلمة المثالية بمنطقة الجيزة الأزهرية
«صفاء عبدالسميع» المعلمة المثالية بمنطقة الجيزة الأزهرية
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متابعات

في جو يسوده الحب والبهجة، وبحضور الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تم تكريم صفاء عبد السميع، معلمة مثالية بمنطقة الجيزة الأزهرية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي شهده مجمع المعاهد الأزهرية بمدينة نصر يوم السبت الماضي في حفل لتكريم الفائزين في مسابقة (المعلمة القدوة والأزهري الصغير).

وأهدى معهد المدينة النموذجي التكريم إلى الدكتور أحمد جاد رئيس منطقة الجيزة الأزهرية والدكتور سيد عويس مدير التعليم النموذجي والتعليم الابتدائي ومركز تفتيش الصديق.

وقدم المعهد الشكر للمعلمة، وقسم رياض الأطفال على هذا التميز.


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