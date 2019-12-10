  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:35 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أشرف السعد

أشرف السعد: سأعود إلى مصر خلال أيام

ليفربول وسالزبورج

أبطال أوروبا.. بث مباشر لمباراة ليفربول و سالزبورج

فلادمير بوتين

تعليق غاضب من «بوتين» على استبعاد روسيا من الأوليمبياد

ممالك النار

«حرب الدراما».. مكايدة سياسية أم توثيق تاريخي؟

تعبيرية

«كانت نائمة بجواري فاستيقظت لأجدها في حضن رجل آخر»

غلى عبدالعال

أستطيع إجبار مجلس الوزراء كاملًا على هذا الأمر

حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلى

الأهلي يثبت تورط حكم مباراة النجم الساحلي في هزيمته

ارشيفية

بيع جزيرة إماراتية بـ30 مليون دولار

نواب المحافظين الجدد

في مصر.. شباب على المعاش براتب 30 ألف جنيه

جنازة المخرج سمير سيف

بكاء النجوم.. 15 صورة ترصد جنازة سمير سيف

هاشتاج «تريكة» يتصدر «تويتر» بعد أنباء عودته لمصر

الرياضة

أيو تريكة
أيو تريكة
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول تعليق لـ«أبو تريكة» على أنباء عودته لمصر

#

بعد إصابته بمرض جديد.. شريف مدكور يتصدر تريند جوجل

#

بعد شائعات زواجه من درة.. نور الشريف يتصدر جوجل

#

بعد وفاته.. شعبان عبد الرحيم يتصدر تريند "تويتر"

المصريون

الاهلى

منتخب مصر

ابوتريكة

تريكة

تصدر هاشتاج «تريكة» قائمة تريندات البحث عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، بعد أنباء عودة نجم الأهلي والمنتخب الوطني إلى مصر.

وتفاعل عدد كبير مع أنباء عودة «الماجيكو» إلى وطنه، حيث كتب أحد المغردين «الله الله ع الاخبار الحلوه ارجع بقا نورنا»، بينما علق أخر «اقسم بالله فرحااان جدا.. احلي خبر دا ولا ايه.. ارجع بسعة بقا ي #تريكه هتنور مصر والله»، فيما جاء ثالث المتابعين «ياه ياه ياتريكه.. الف الف الف مليار مبروك.. رئيس جمهورية السعاده».

وكان «أبو تريكة» قد تفاعل مع تلك الأنباء وكتب عبر حسابه بموقع التواصل «فيس بوك» قائلًا: «كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير»، دون أن يعلق بشكل واضح على حقيقة هذه الأنباء.

بينما نقلت صحف عن مصادر قضائية، إن موقف نجم الأهلي والمنتخب الوطني، لم يطرأ عليه جديد، فيما يتعلق بالإجراءات القضائية المتعلقة به، منذ ألغت محكمة النقض قرار إدراجه على قوائم الإرهاب في يوليو العام الماضي، وقبلت طعنه على قرار الإدراج، ثم أدرج بعدها من قبل محكمة الأمور المستعجلة، بناء على طلب من لجنة التحفظ على أموال الإخوان.

يذكر أن إدراج أبو تريكة على قوائم الشخصيات الإرهابية، صدر أول مرة من لجنة التحفظ على أموال الاخوان، ثم طلبت النيابة من محكمة الجنايات المختصة، إدراجه بموجب تحقيقات تجريها، في قضية ورد فيها اسمه، قبل أن يطعن دفاعه أمام النقض على القرار، ويجري إلغاء الإدراج من محكمة النقض، ولكنه أدرج مجددًا من محكمة الأمور المستعجلة.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» خطاب رسمي من الـ«كاف» إلى اتحاد الكرة
» بالفيديو.. «صلاح» يسجل هدفًا عالميًا أمام سالزبورج
» أبطال أوروبا.. بث مباشر لمباراة إنتر ميلان وبرشلونة
» 9 أطعمة تطهر الكلى من الأمراض وتنظفها من الحصى
» هاشتاج «تريكة» يتصدر «تويتر» بعد أنباء عودته لمصر
» العاهل السعودي يطالب المجتمع الدولي بحماية الخليج
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة
» يجري عملية تحول جنسي إلى فتاة.. وصدمة بين زملائه
» اتجاه لتأجيل «كلاسيكو العالم» لدواع أمنية
» أول تعليق من أحمد سعد على تأجيل حبس سمية الخشاب
» برلماني: كلام وزيرة الصحة في الهواء

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:19 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس