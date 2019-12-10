» العاهل السعودي يطالب المجتمع الدولي بحماية الخليج

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قال الملك سلمان بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، إن النظام الإيراني يعمل على تقويض أمن واستقرار الدول المجاورة، من خلال استمراره في السياسة العدوانية.

وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، أن المجتمع الدولي عليه أن يضمن أمن المنطقة الغنية بالنفط، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم من المجتمع لإمدادات الطاقة والممرات البحرية.

وأشار الملك السعودي إلى أن النظام الإيراني مستمر في مواصلة أعماله العدوانية، التي تهدد أمن واستقرار الدول.

وقال الملك السعودي إن مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة، مشيرًا إلى أن استضافة السعودية للقمة، جاء استجابة لرغبة الإمارات.

وعن الصواريخ البالستية، تابع العاهل السعودي قائلًا، بأنه يجب على دول مجلس التعاون الخليجي، أن تتحد وتقف جانبًا في مواجهة عدوانية إيران.


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