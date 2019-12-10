بسبب الغش.. إلغاء نتائج اختبارات الدبلومة الأمريكية في مصر

ألغيت نتائج العديد من الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومة الأمريكية في مصر وهونج كونج، بسبب اكتشاف العديد من حالات الغش.

وقال مجلس الكلية (The College Board) الذي يدير اختبارات الكفاءة والقبول الجامعي المختلفة بالولايات المتحدة في بيان: "بسبب الغش غير القانوني في امتحانات SAT ، والتي كانت تدار دوليًا في وقت سابق من هذا الشهر، فقد اضطررنا إلى إلغاء أو الاحتفاظ بعدد كبير من عشرات الطلاب الذين تم اختبارهم بشكل أساسي في مصر وهونج كونج".

وأضافت: "وسيتم إعلان النتائج التي تم تعليقها للمراجعة في غضون أسبوعين تقريبًا.. ونحن على دراية بالتوقيت الصعب.. نحن نبذل قصارى جهدنا لإعلان النتائج في أسرع وقت ممكن".

وتلقى الطلاب الذين ألغيت درجاتهم إشعارات بذلك عبر البريد إلكتروني الخاص بهم، جاء فيها أن "القرار يستند إلى أدلة على أن بعض مواد الاختبار قد سُرقت واتضح ذلك للإدارة. سوف تتلقى ردًا كاملاً لرسوم التسجيل الخاصة بك"، وفق ما نقل موقع "cairoscene.com ".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر، في مايو الماضي، وقعت حادثة مع تسريب الامتحانات بين المتقدمين للاختبار في مصر. وبعد إلغاء نتائج الاختبارات، حاولت مجموعة من 50 طالبًا مصريًا مقاضاة مجلس الكلية لإجباره على إعلان نتائجهم".

وشهادة الثانوية الأمريكية تقيس مدة استحقاقية الطالب للالتحاق بالجامعات الأمريكية، وتخضع لإشراف وإدارة من قبل مجلس الكلية (College Board) وهي المؤسسة الوحيدة المسئولة عن وضع الامتحانات والمنهج في جميع أنحاء العالم.

وتشترط العديد من الجامعات حول العالم شهادة الـ SAT للقبول فيها، ويمكن القول بأنه امتحان كفاءة للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.