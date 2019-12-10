» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف اكرامي – علي لطفي.
خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني - رامي ربيعة– ياسر إبراهيم – أيمن أشرف - محمود وحيد.
خط الوسط: أليو ديانج– عمرو السولية – حسام عاشور - –محمد مجدي أفشة – وليد سليمان – أحمد الشيخ – حسين الشحات – رمضان صبحي.
خط الهجوم: وليد أزارو – مروان محسن – جونيور أجاي.
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