واعظ سعودي يقذف فتاة بالحذاء في الشارع:«زانية»

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أثار مقطع فيديو متداول بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، جدلًا واسعًا، إذ ظهر واعظ ديني ملتحِ يلقي كلمة دينية في وسط الطريق، متهمًا كل امرأة تكشف وجهها أو يشم أحد رائحتها بالزنا.

وأثناء حديث الواعظ مرت فتاة من أمامه لا ترتدي النقاب، فأشار إليها وقال "يا زانية"، وقام بقذفها بحذائه وسط صرخات الفتيات من الخوف.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة «المرصد» السعودية، أن هذا الواعظ تم القبض عليه من قبل الجهات المختصة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إن هذا الشخص يعاني من مشاكل نفسية وتم توقيفه لاستكمال الإجراءات بحقه.

وكانت الواقعة أثارت ضجة واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مطالبين بضرورة القبض عليه ومحاكمته، بسبب ترويع النساء في الشارع والاعتداء عليهن بهذا الشكل.


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