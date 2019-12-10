» اتجاه لتأجيل «كلاسيكو العالم» لدواع أمنية

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برشلونة

ريال مدريد

المصريون

طلبت الشرطة الكتالونية تأجيل مباراة برشلونة أمام غريمه ريال مدريد، في إطار منافسات الدوري الإسباني، والمٌقرر لها منتصف الشهر الجاري.

وكانت الأوضاع السياسية في إقليم كتالونيا والمظاهرات العديدة التي خرجت به قد حالت دون إقامة الكلاسيكو في موعده بشهر أكتوبر الماضي ليتقرر تأجيله إلى يوم 18 ديسمبر الجاري بعد الاتفاق بين الناديين.

وأوضحت قناة لا سيكستا الإسبانية أن الشرطة الكتالونية لن يكون بمقدورها تأمين وصول حافلة ريال مدريد من الفندق إلى ملعب كامب نو يوم المباراة بسبب الأوضاع السياسية هناك.

وأشارت القناة عبر جوسيب بدريرول، مقدم برنامج التشرينجويتو إلى أنه من الصعب إقامة اللقاء في موعده الجديد، وسط ظروف سياسية وأمنية غير جيدة في المنطقة.

ويتساوى ريال مدريد وبرشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة لكل منهما، على الرغم من خوض الفريقين لقاء أقل من بقية أندية الليجا، وهو لقاء الكلاسيكو المؤجل.

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