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رئيس لجنة "عزل ترامب": خرق القسم الذي أدلى به

عرب وعالم

ترامب
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علي محمود

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مجلس النواب الأمريكي

عزل ترامب

اللجنة القضائية

أنهى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيري نادلر، جلسة استماع بشأن مساءلة الرئيس دونالد ترامب بإدانة سلوك الرئيس؛ باعتباره تهديدا مستمرا لانتخابات البلاد ونظام الحكم الديمقراطي.

وبعد استماع اللجنة إلى أعضاء لجنة المخابرات بمجلس النواب بشأن تحقيقهم في أمر ترامب؛  قال نادلر: "مثل هذا السلوك يستلزم المساءلة بشكل واضح، ستواصل هذه اللجنة عملها وفقا لذلك".

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن لائحة الاتهام البرلمانية بحق الرئيس الأمريكي ستركز على استغلاله السلطة وعرقلة عمل الكونجرس.

وأضافت أن التصويت على لائحة الاتهام البرلمانية سيتم في مجلس النواب الأسبوع المقبل.

وتبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات في الجلسة الثانية للجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي لمناقشة واستعراض أدلة تم التوصل إليها من خلال التحقيقات المتعلقة بأوكرانيا؛ التي قد تفضي إلى عزل ترامب.

وقال نادلر خلال الجلسة إن ترامب وضع نفسه قبل بلده وخرق القسم الذي أدلى به.

وكشف مستشار الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب دانيال جولدمان عن أن الأدلة التي توصلت إليها اللجان تضمنت استخدام ترامب سلطته للضغط على الرئيس الأوكراني للتدخل في الانتخابات الأمريكية العام المقبل لمصلحة ترامب.


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