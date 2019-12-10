وحيد حامد ينعى سمير سيف: "خسارة كبيرة"

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المخرج السينمائي سمير سيف
المخرج السينمائي سمير سيف
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وفاة

وحيد حامد

سمير سيف

نعي السيناريست وحيد حامد، المخرج الراحل سمير سيف، بكلمات مؤثرة، حيث قال: "غياب سمير سيف خسارة كبيرة جدا"

وقال وحيد حامد، إن "أعمال المخرج سمير سيف هي التي ستظل تتحدث عنه"، مضيفًا: "سمير له تلامذة كثيرون، وكان مخلصًا لطلابه، ومخلصًا لفنه، ومبدعًا، وكان إنسانًا قبل كل شىء"، بحسب "الوطن".

وأضاف: "أنا اشتغلت مع سمير سيف أفلام مهمة جدًا ومسلسلات أيضًا، وقبل كل هذا كنا أصدقاء، وبيننا توافق كبير، ولا أذكر أننا اختلفنا على أى شيء في العمل، خسارتنا كبيرة، صحيح كلنا هنموت، لكن غياب سمير سيف، خسارة كبيرة جدًا".

ومن أشهر الأفلام التي جمعت بين السيناريست وحيد حامد، والمخرج سمير سيف، "معالي الوزير، سوق المتعة، الراقصة والسياسي"، ومن الأعمال الدرامية، مسلسل "البشاير، أوان الورد .

وكان قد رحل المخرج سمير سيف، عن عالمنا، مساء أمس الاثنين، عن عمر يناهز 72 عامًا، أثر أزمة قلبية مفاجئة .

 

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