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الكويت تحذر رعاياها في لندن: لا تحملوا ساعات ومبالغ كبيرة

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وكالات- الدويني فولي

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وجهت سفارة الكويت لدى المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا لرعاياها المتواجدين والزائرين لمختلف المدن البريطانية، إلى عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أو مصوغات ذهبية أو ساعات ثمينة أثناء التجول داخل البلاد، بعد مقتل طالب عماني في العاصمة البريطانية لندن مساء الخميس الماضي إثر تعرضه للطعن من قبل أشخاص مجهولين في منطقة (نايتس بريدج) في محاولة لسرقة ساعته الثمينة.

وشددت السفارة في بيان صحفي، على ضرورة الاكتفاء بحمل مبالغ نقدية محددة وبقدر الحاجة تفاديا لتعرضهم لاعتداءات من قبل أفراد أو مجموعات جريمة منظمة منتشرة في العاصمة البريطانية لندن، تقوم بمهاجمة المارة بغرض سلب وسرقة الساعات والمجوهرات الثمينة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وطالب البيان المواطنين بعدم قبول أي خدمات تقدم من أشخاص مجهولون والابتعاد عن الأماكن المشبوهة ذات السمعة السيئة وعدم الاقتراب من أماكن الشغب او الرد على الاستفزازات التي تصدر من قبل الغير والتي عادة ما تهدف الى افتعال وخلق المشاكل والفوضى والتجمهر بقصد السرقة.

وجددت السفارة دعوتها للمواطنين في حال حاجتهم إلى مساعدة قنصلية أو تعرضهم لأي طارئ الى عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي والذي يعمل على مدار الساعة على هاتف 02075903400.



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