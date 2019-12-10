» تسريب بجامعة عين شمس وراء سماع صوت انفجار

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متابعات- الدويني فولي

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تسريب

انفجار

مراقبة

جامعة عين شمس

اكسجين

أعلنت جامعة عين شمس، صباح اليوم، تسريب لـ تنك أكسجين متواجد بأحد المعاهد الدراسية بها نتج عنه سماع دوى انفجار.
وتمكنت الجامعة من السيطرة على الموقف، ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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