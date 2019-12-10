شاهد.. استقبال الملك سلمان لرئيس الوزراء القطري

عبد القادر وحيد
في أول انفراجة حقيقية في أزمة الخليج استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز ، قبيل انطلاق القمة الخليجية 40، رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني .
وكان? رئيس ?مجلس الوزراء? القطري ووزير الداخلية ، قد وصل إلى المملكة ، على رأس وفد دولة قطر في اجتماع ?الدورة? الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ل?دول الخليج? العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة ?الرياض? اليوم الثلاثاء.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أمير دولة الكويت#الإخبارية #القمة_الخليجية pic.twitter.com/LQlwyPktcJ— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 10, 2019
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