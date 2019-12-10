شاهد.. استقبال الملك سلمان لرئيس الوزراء القطري

10 ديسمبر 2019 - 01:24 م

في أول انفراجة حقيقية في أزمة الخليج استقبل الملك سلمان بن عبدالعزيز ، قبيل انطلاق القمة الخليجية 40، رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني .

وكان? رئيس ?مجلس الوزراء? القطري ووزير الداخلية ، قد وصل إلى المملكة ، على رأس وفد دولة قطر في اجتماع ?الدورة? الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ل?دول الخليج? العربية، الذي سيعقد في وقت لاحق في مدينة ?الرياض? اليوم الثلاثاء.



