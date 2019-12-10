» السياحة: 60 ألف باركود لتأشيرات عمرة وسياحة

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أمينة عبد العال

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أكد أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة والمستشار التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم بوابة العمرة المصرية أن العمل في البوابة يسير بخطى ثابتة وراسخة دون أية مشاكل، مشيرًا إلي أنه وحتي أمس تم إصدار حوالي 60 ألف باركود لمعتمرين منذ انطلاق البوابة.

وأضاف أن إدارات الجوازات بمختلف المطارات والمنافذ المصرية تتعامل بسهولة ويسر مع جوازات المعتمرين وانهاء إجراءات سفرهم بوجود الباركود الخاص بكل معتمر والذي يعد شرطا أساسيا للسفر طبقا لقرار رئيس الوزراء المنشئ لبوابة العمرة.

 

وأشار إلى أن رحلات المعتمرين تنطلق باستخدام الباركود من مختلف المطارات والمنافذ المصرية وليس مطار القاهرة فقط وهناك متابعة علي مدار الساعة مع إدارة الجوازات التي يبذل رجالها جهدًا كبيرًا إنهاء إجراءات سفر المعتمرين.

وأضاف أحمد إبراهيم أن هناك تعاونًا كبيرًا من كل الجهات منذ إنشاء بوابة العمرة المصرية لإنجاح التجربة التي بالفعل حققت نجاحًا كبيرًا حتي الآن بفضل هذا التعاون الذي شكل منظومة رائعة من العمل الجماعي.. مشيرًا إلي أن هناك متابعة مستمرة مع شركات السياحة للتدخل الفوري لحل أية مشكلة تواجههم أو تواجه المعتمرين. وشدد أحمد إبراهيم أنه منذ بدء عمل البوابة لم تواجه أية مشاكل حتي الآن.. مشيرا الي أن اليوم الأول للسفر والذي شهد عودة بعض المعتمرين لعدم وجود الباركود المخصص لهم من بوابة العمرة والذي كان يعود ربما لعدم علمهم بالإجراءات الجديدة للسفر من خلال البوابة بناء علي قرار رئيس الوزراء إلا أن هذا الأمر لم يعد يتكرر وأن جميع المعتمرين يتوجهون إلى المطارات بعد التأكد من قيام شركات السياحة المنفذة للرحلة بإصدار الباركود الخاص بكل منهم من بوابة العمرة.

وأعلن أحمد إبراهيم أن الخبر السار لبوابة العمرة أنه تم من خلالها بالفعل إصدار الباركود الخاص ببعض المواطنين لحاملين لتأشيرات السياحة حيث ينص قرار رئيس الوزراء أن من يحمل تأشيرات "عمرة وسياحة ومهرجانات وفعاليت وضيافة" تنفذ جميع عن طريق البوابة ومن خلال شركات السياحة فقط.. معربًا عن سعادته بالتنظيم الكبير لرحلات العمرة الذي حققته البوابة بجانب دورها المهم في محاربة السماسرة وضمان حقوق المواطنين والشركات علي حد سواء وضمان راحة وسلامة جميع المصريين

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