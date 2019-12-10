» تصريحات صادمة لبطلة كمال الأجسام الروسية عن زوجها

10 ديسمبر 2019 - 12:46 م

أكدت بطلة كمال الأجسام الروسية " ناتاليا كوزنتسوفا" أنها لا تكترث بصغر حجم عضلات زوجها لأنه يوجد بينهما حب متبادل وهو الأساسي في علاقة الزواج التي تجمعهما.

وكانت اللاعبة الروسية والتي تبلغ من العمر 28 عام، والتي تعيش في مدينة تشيتا أولاست جنوب شرق روسيا، قد بدأت الذهاب إلي الجيم منذ كانت في الرابعة عشر من عمرها، حسبما نشرت" ديلي ميل".

وقالت كوزنتسوفا أنها كانت تشبه الفأر وهي صغيرة قبل أن تصبح بطلة منطقة زابايكالسكي كراي ، وهي تبلع الخامسة عشر من عمرها.

وعن زوجها تتحدث قائلة:" التقيت بزوجي يوسف إيفازوف 42 عام قبل 10 سنوات وأنا لا أهتم بشكل عضلاته ، لأن الحب متبادل و هو دائما يدعمني، لافتة إلي أنها كانت تحلم دائما بحياتها الرياضية وأن مدرب لها هو من ساعدها علي البدء في ممارسة رياضة كمال الأجسام".