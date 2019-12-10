» حبس صاحب محل بحوزته طن ونصف كبدة فاسدة بالظاهر

10 ديسمبر 2019 - 12:02 م

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس صاحب محل وثلاجة لحوم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته طن ونصف كبدة فاسدة داخل محل بدائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط “أ. ع”، صاحب محل وثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة الظاهر، ومقيم بذات الدائرة، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية “لحوم” مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها ومنتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمى، بقصد طرحها بالأسواق محققًا أرباحا غير مشروعة.

وعثر بداخل الثلاجة على 1.450 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.