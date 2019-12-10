بعد إصابته بمرض جديد.. شريف مدكور يتصدر تريند جوجل

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شريف مدكور
شريف مدكور
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تصدر الإعلامي شريف مدكور، مؤشرات البحث في جوجل، وذلك بعد إعلانه عن إصابته بفريوس في الدم، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه.

وأعلن شريف مدكور، إصابته من خلال مقطع فيديو لايف عبر حسابه على الـ"فيس بوك"، حيث نقل "مدكور" أخبارًا سيئة لمتابعيه بالإعلان عن إصابته بمرض جديد، عقب علاجه من سرطان القولون الذي أصابه منذ شهور .

 كشف شريف مدكور عن سبب غيابه قائلًا: "أي حد بياخد كيماوي مناعته بتقل، دي حاجة معروفة، أنا كابرت شوية وبقيت أنزل ‏الشغل وأعافر واشتغل زي ما أنا، وأنزل وأخرج وأسوق العربية وأعمل كل حاجة، في بعض الإرشادات اللي كانت متقالالي وأنا ‏معملتهاش، إن أنا الناس اللي كانت بتسلم عليا كنت بسلم عليهم وببوسهم، فأنا جالي فيروس بقالي خمس أسابيع الفيروس ده بيبقى في الدم ‏وموجود عند كل الناس بس بيبقى بنسب قليلة".

‏ وكان قد إعلان شريف مدكور عن مرضه بهذه الطريقة سبقه قبل ذلك إعلانه عن السرطان، حيث تلقى المذيع المتخصص في شئون البيت والأسرة دعما كبيرا من زملائه في الوسط الإعلامي الفني، واستطاع أن يتجاوز تلك الأزمة بمعنويات كبيرة .

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