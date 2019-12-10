» نجم الزمالك يرد على "عمرو زكي في ذمة الله"

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الرياضة

اللاعب عمرو زكي
اللاعب عمرو زكي
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متابعات- الدويني فولي

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وفاة

الزمالك

عمرو زكى

رد

شائعة

نفى عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ما يتردد حول وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية. 
وكان أحد مدوني موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد نشر صورة له مع عمرو زكي، معلقا عليها: "عمرو زكي في ذمة الله"، قبل أن يحذف المنشور بعدة بدقائق. 

وقال "زكي": "أنا بخير وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات، كنت نايم صحيت من المكالمات الكتير، وناس كتير من صحابي جم البيت علشان يطمنوا عليا". 

وكان زكي قد تعرض  منذ فترة لحادث على الطريق الساحل، وأدى إلى تهشم سيارته بالكامل ونقله إلى المستشفى.

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