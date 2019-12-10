» نجم الزمالك يرد على "عمرو زكي في ذمة الله"

10 ديسمبر 2019 - 11:06 ص

نفى عمرو زكي لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، ما يتردد حول وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.





وكان أحد مدوني موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد نشر صورة له مع عمرو زكي، معلقا عليها: "عمرو زكي في ذمة الله"، قبل أن يحذف المنشور بعدة بدقائق.





وقال "زكي": "أنا بخير وحسبي الله ونعم الوكيل في مروجي الشائعات، كنت نايم صحيت من المكالمات الكتير، وناس كتير من صحابي جم البيت علشان يطمنوا عليا".



