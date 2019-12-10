  • الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
شلومو عمار

"الحاخام الأكبر" الإسرائيلي يزور دولة خليجية.. لهذا السبب

حكام مباريات الدوري الممتاز غدًا الأربعاء

ننشر أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة

القبض على مأذون حرر 52 عقد زواج عرفي بالبحيرة

أزهري: الرسول تزوح " خديجة" زواج صالونات

ايفانكا ترامب ووالدها

تفاصيل العلاقة العاطفية التي جمعت إيفانكا ترامب بضابط بريطاني

رئيس وزراء الجزائر السابق عبد المالك سلال

رئيس الوزراء الجزائري باكيا: لست فاسدا ولم أتقاض رشوة

د. انور قرقاش

قرقاش: يجب أن نلتزم بهذا الأمر لحل الأزمة الخليجية

زعيمة ميانمار

زعيمة ميانمار أمام المحكمة بتهمة إبادة جماعية لمسلمي الروهينجا

بشار الأسد

تويتر يغلق حساب الرئاسة السورية.. لهذا السبب

الدولار

الدولار يواصل ارتفاعه ليسجل هذا الرقم

أحمد فتحي

تعليق ناري من أحمد فتحي عقب خناقته مع رامي ربيعة

المالية تحذر من التهرب الضريبي.. تعرف على عقوبته

مال وأعمال

وزيرالمالية
وزيرالمالية
Advertisements

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

المالية: خصم 30% من الضرائب .. تعرف علي الشروط

#

السعودية من أسعد شعوب العالم.. تعرف على تصنيفها

#

الإفتاء تقلب الطاولة على الإخوان برسالة نارية

#

23 % ارتفاعا بأرباح "بايونيرز" القابضة في الربع الأول

وزيرالمالية

محمد معيط

التهرب الضريبى

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي بين المواطنين والممولين بما يُسهم في رفع كفاءة المنظومة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل حق الدولة لصالح الاقتصاد القومي، وتعظيم الإيرادات العامة وسد عجز الموازنة وخفض حجم الدين، وزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والارتقاء بالخدمات المُقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.

أوضح الوزير أن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي، تأتي فى إطار توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة التحصيل الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، ومد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي؛ بما يخلق بيئة محفزة للاستثمار تُعزز بنية الاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن هذه الحملة الوطنية تُسهم فى إبراز أهمية الفاتورة الضريبية وكيفية التأكد من صحتها.

أشار إلى أن قيام المواطنين بطلب الفاتورة الضريبية من مقدمي الخدمات أو البائعين، أكبر ضمانة لوصول ضريبة القيمة المضافة التي دفعها المستهلكون أو متلقو الخدمة إلى الخزانة العامة للدولة بما يُؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة، مؤكدًا أن الفاتورة الضريبية تضمن حق المستهلك فى الحصول على خدمة أو سلعة جيدة ورد البضاعة غير مطابقة للمواصفات، وأن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تبعث برسالة واضحة للمواطنين بعنوان: «اطلب فاتورتك.. تضمن حقك»، مشددًا على أن طلب المواطنين للفاتورة لن يُحَّملهم أى أعباء مالية إضافية؛ لأن السعر شامل الضريبة، وأن وزارة المالية تُراهن فى نجاح هذه الحملة الوطنية على وعى المصريين.

أضاف أن الحملة الوطنية لبناء الوعي الضريبي تبعث برسالة واضحة أيضًا للمولين المسجلين، بعنوان: «اصدر فاتورتك.. وأدِ واجبك»، وتُحَّذر من عدم إصدار الفاتورة الضريبية؛ باعتبار ذلك جريمة تهرب ضريبي، مخلة بالشرف والأمانة، وعقوبتها السجن لمدة تصل خمس سنوات بخلاف الغرامة وسداد الضريبة المستحقة.

أكد عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع جهاز حماية المستهلك لضمان حق المواطنين في الحصول على الفاتورة الضريبية لأى سلعة يشتريها أو خدمة يتلقاها، وكذلك الممولين المسجلين، ومن لديه شكوى عليه الاتصال الهاتفي بمصلحة الضرائب على رقم: «16395» أو بجهاز حماية المستهلك على رقم: «19588»، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا.

قال إن البيانات الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية الصحيحة هى: «رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ تحريرها، واسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل، واسم المشترى وعنوانه ورقم التسجيل الضريبي أو رقمه القومي إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبي، وبيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداة وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها، مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة»، موضحًا أن إيصال الماكينة الآلية بالمحلات التجارية يعتبر فاتورة إذا ورد به اسم المورد وتاريخ التعامل.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل "الإسلام الصوفي" هو الحل؟!

محمود سلطان

العراق ولبنان..دعونا نشكر الفساد!!

د. هشام الحمامي

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

شيء من.. «الحياء»

حسام فتحي

ديمقراطية البابا تواضرس

القس مكاريوس فهيم قليني

الفيلسوف النَّحويّ...ابن جنِّي

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» "واتساب" يعلن عن الهواتف التي لن يعمل من خلالها في 2020
» رئيس أركان الجيش العراقي يوجه رسالة مهمة لـ المحتجين
» قرار مفاجيء من الخطيب تجاه محمد مرجان وأمير توفيق
» فنانة شهيرة: هند رستم رشحتني لخلافتها في الإغراء لكني رفضت
» فنانة شهيرة: جوزي مطلقنيش .. ولهذه الأسباب مبنشرنش صورته
» غريب محمود .. مات بطريقة مأساوية .. ونجله فنان شهير
» جنازة فقيد السينما المصرية تخرج من كنيسة السيدة العذراء
» وفاة نجم فيلم "شمس الزناتي" إثر أزمة قلبية مفاجئة
» المملكة تكشف حقيقة تعديل رسوم الوافدين للبلاد
» وزير التنمية المحلية يقيل رئيسي حي المرج وحلوان
» وثائق تكشف معلومات صادمة بشأن حرب أفغانستان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:52 ص

  • فجر

    05:19

  • شروق

    06:47

  • ظهر

    11:52

  • عصر

    14:39

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
حلا شيحة
ارشيفية
بصمة
أرشيفية
تواضروس