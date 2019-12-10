» رئيس أركان الجيش العراقي يوجه رسالة مهمة لـ المحتجين

وجه رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، رسالة للمتظاهرين،موضحًا أن القوات الأمنية متواجدة في الشوارع لحماية المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم المشروعة .

وأضاف "الغانمي"، في كلمته،أن التظاهرات التي خرج بها أبناء الشعب في معظم المحافظات أعادت صورة تحقيق النصر الكبير على "داعش".

وجاء تصريح رئيس أركان الجيش العراقي،مع قيام المتظاهرين بقطع الطريق المؤدي إلى حقل الرميلة النفطي في البصرة.

يذكر أنه قتل أكثر من 480 شخصًا وأصيب عشرين ألف خلال الاحتجاجات التي تجري في بغداد ومدن جنوبية عدة منذ أكتوبر الماضي.