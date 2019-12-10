تعليق ناري من أحمد فتحي عقب خناقته مع رامي ربيعة

أحمد عادل شعبان
وجه أحمد فتحي تدوينة مفاجئة لمتابعيه ، عبر حسابه بموقع "تويتر" ، وذلك بعد ساعات قليلة من مشادته مع رامي ربيعة.
وكتب "فتحي" تدوينة ذات مغزى تحدث فيها عن "العتاب" و "لين القلب" ، قائلا: سلام على كل إنسان ، ليّن إذا صادق ، هيّن إذا عاتب، رفيق في الشدة ، رقيق في النصيحة ، لا يشقي في صحبته أحد.
وكان فتحي لام زميله رامي ربيعة بسبب الهدف الذي دخل في مباراة الأهلي مع الهلال السوداني في آخر دقيقة من المباراة ، قبل أن ينفعل رامي بسبب هذا اللوم وتسجل الكاميرات هذه اللحظات.
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