» غريب محمود .. مات بطريقة مأساوية .. ونجله فنان شهير

10 ديسمبر 2019 - 07:39 ص

تحل اليوم 10 ديسمبر ذكرى رحيل الفنان الكوميدي الشهير غريب محمود والذي رحل عن دنيانا عام 2006 .



واشتهر "محمود" بأدواره الكوميدية ، أبرزها شخصية "أبو العريف" التي التصقت به لفترة بعد أن أداها في أحد أدواره.



وشارك "محمود" في العديد من الأفلام التي حققت نجاحا كبيرا مثل "بخيت وعديلة" وفيلم "بوحة" مع محمد سعد ، فضلا على فيلم "على جنب يا أسطى" مع أشرف عبد الباقي.



وكان "محمود" يؤدي دوره في مسرحية "حمام مغربي" رفقة الفنانة وفاء مكي ، لكنه سقط للمرة الأولى وساعده زملاؤه على النهوض ، وفي المرة الثانية سقط محمود لكنها كانت الأخيرة وأدت لوفاته.



واستكمل الفنان محمود غريب - نجل غريب محمود - مسيرة والده وشارك في عدة أعمال مثل العراف ، وخطوط حمراء.



