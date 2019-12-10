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نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل مرضها الخطير

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نيللي كريم
نيللي كريم
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المصريون ـ متابعات

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كشفت الفنانة نيللي كريم، لأول مرة، عن تفاصيل مرضها، قائلة إنها أجرت عملية دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحة أنها كانت صعبة؛ لأنها كانت تعاني من ورم على عصب من أعصاب الأذن اليمنى.
وأضافت "كريم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الاثنين، أنها ذهبت إلى الكثير من الأطباء، متابعة: "الأطباء كانوا بيخوفوني لأن نتيجة العملية كانت يا إما هتشل يا إما هرجع كويسة".
وتابعت: "أول ما فوقت من البنج الدكتور قالي تعرفي تضحكي، فعرفت أضحك والدكتور اطمن وأنا اتطمنت كنت مخضودة جدًا من العملية، ولكن الحمد لله"، مطمئة جمهورها: "أنا الحمد لله كويسة".



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