لميس الحديدي: تصريح أردوغان عن خط الغاز المصري "مستفز"

09 ديسمبر 2019 - 10:40 م

عقبت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشأن عدم أحقية مصر واليونان بالاستكشاف في شرق المتوسط دون موافقة تركيا، قائلة: "تصريحات مستفزة للغاية".



وأضافت "الحديدي"، خلال برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الإثنين، أن مصر ملتزمة بالقانون الدولي وقواعده، مؤكدة أن لا يجب أن يسود قانون القوة.

