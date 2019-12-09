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"الزراعة" تصدم المواطنين بهذا الأمر عن "اللحوم"

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أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
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المصريون ـ متابعات

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أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الداجنة والحيوانية والأسماك، إن أسعار اللحوم ستشهد ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، لأن الانخفاض الحالي في أسعار اللحوم أقل من التكلفة، ما أحدث مشكلة للمربين وتسبب في خسارة كبيرة لهم.
وأوضحت "محرز"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن خسارة مربيي الماشية تهدد برحيلهم من السوق، وتوقفهم عن الإنتاج، ما يؤدي إلى قلة المعروض، وسيتضاعف على إثره أسعار اللحوم.
وأردفت "محرز" بالقول إنه تم توقيع  برتوكول مع البنك الأهلي لدعم المربين خلال الفترة المقبلة، ودعمهم في مواجهة أمراض الماشية.

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