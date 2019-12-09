» ضبط سفير المكسيك لدى الأرجنتين متهم بـ"السرقة"

5 مقترحات برلمانية لمواجهة «الانتحار»
وفاة المخرج سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة
ولي العهد يعلق على إعلان هام للملك سلمان
بيان عاجل بالبرلمان لطرد السفير الليبي من مصر
الأرصاد تحذر المواطنين
الملك سلمان يأمر بتمديد صرف غلاء المعيشية في 2020
توجيه رئاسي هام بشأن مشروعات هيئة قناة السويس
شاهد.. ضبط سفير دولة أجنبية داخل مكتبة بفعل فاضح
«رويترز»: أمير قطر قد يفاجئ الجميع غدًا في السعودية
سعر الدولار يستقر مقابل الجنيه في نهاية التعاملات
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