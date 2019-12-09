» الكويت: الخلاف الخليجي "سيكون جزءا من الماضي قريبا"

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، مساء الإثنين، إن بلاده متفائلة بحل الأزمة الخليجية وأن "هذا الخلاف سيكون جزءا من الماضي في القريب".



وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.وفي شأن آخر، أشار الجار الله إلى أن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض في وقت سابق الإثنين، بحث ترشيح وزير المالية الكويتي السابق نايف الحجرف لمنصب أمين عام مجلس التعاون الخليجي، خلفا لعبد اللطيف الزياني الأمين العام الحالي.