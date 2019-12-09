» توجه المستثمرين السعوديين لزيادة الاستثمار في مصر

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محمد فضل- متابعات

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استثمار

ضخ أموال

أعلن سفير السعودية في مصر أسامة نقلي، أن هناك توجها من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في القطاع الخاص المصري خلال المرحلة الحالية.

وأشار السفير السعودي خلال مشاركته في جلسة أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، إلى أن الأهم من الاستثمارات الحكومية المتبادلة هو القطاع الخاص، لذلك هناك توجه من المستثمرين السعوديين نحو هذا القطاع.

وأوضح محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في مصر، أن هناك عددا من المشكلات تواجه بعض المستثمرين السعوديين، بذلت الحكومة جهودا لحلها، وهناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين، الذين يشاهدون حاليا ما يحدث في مصر من طفرة كبيرة بمختلف القطاعات، ويرغبون بالمشاركة باستثماراتهم فيها.


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