السعودية تسمح باختلاط الرجال والنساء في هذه المناطق

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية على "تويتر" أنه لم يعد أمرًا إلزاميا على المطاعم أن يكون لها مدخل للأسر والنساء وآخر للرجال بمفردهم.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن القرار الجديد ليس إلزاميا، بحيث إذا قررت الجهة المالكة للمطعم أو المقهى أن تستمر بالعمل في وجود مداخل منفصلة، فإن ذلك يحق لها، دون مخالفة للقانون.

وخفت الوزارة القيود المفروضة لحظر الاختلاط بالفعل في الفترة الأخيرة، حيث لم تعد الكثير من المطاعم والمقاهي تطبق الفصل بين الجنسين بصرامة.

وعلى مدى عقود كان الرجال والنساء الذين لا توجد بينهم صلة قرابة ممنوعين من الاختلاط وفقا لقواعد صارمة كانت تشرف على تطبيقها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وحسب وكالة رويترز، فإن المتحدث باسم الوزارة، لم يحدد ما إذا كان الفصل في مناطق الجلوس والموائد داخل المطاعم سيستمر أم لا.