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بعد اعتزالها الإباحية.. ميا خليفة تتزوج وتظهر بالفستان الأبيض

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ميا خليفة
ميا خليفة

محمد فضل- متابعات

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لبنان

حفل زفاف

ميا خليفة

إباحية

أثارت الفنانة الإباحية ميا خليفة ذات الأصول اللبنانية، موجة جدل بعد تداول صور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ترتدي فستان الزفاف الأبيض، وهو ما يؤكد زواجها بعد خطوبتها من الطباخ السويدي روبرت ساندبيرغ.

وميا خليفة 26 عامًا، قد أعلنت اعتزالها التمثيل الإباحي، وروت تفاصيل مثيرة عن هذه المرحلة، مؤكدة أنه كان يتم إجبارها على ارتداء الحجاب أثناء التمثيل الإباحي.

ونشرت إحدى الصفحات على موقع فيس بوك بعنوان "creative " الصورة وعلقت عليها "When she told you it's my first time " ، وظهرت ميا خليفة مرتدية فستان الزفاف والتاج على رأسها.

وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي منها، وعلقوا بتعليقات ساخرة من زواجها بعد مسيرة "حافلة" بالإباحية.


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