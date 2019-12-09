» أشرف زكي عن تسول "سيد مصطفى": عنده مشكلة وهنحلها

09 ديسمبر 2019 - 02:16 م

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما تردد مؤخرا بشأن تسول الفنان سيد مصطفى.



وأكد "زكي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا يمت للواقع بصلة".



وقال "زكي":"سيد مصطفى يعيش حياة كريمة ومستورة، مش حوار إنه بيتسول ومش لاقي ياكل، النقابة لا تتأخر عن حد سواء كان عضوا بالنقابة أم لا، عنده مشكلة وأنا هحلها ، عنده معاد معايا بكرة الساعة 2 ".



وأوضح "زكي"، أن الفنان سيد مصطفى يعاني من مشكلة تشغيل فقط، حيث لا يعرض عليه أي أعمال فنية، ولكنه خلال السنوات الماضية كان يعمل في وزارة الاستثمار ولكنه أحيل للمعاش.

