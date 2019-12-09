» سطور مضيئة لـ "حقى" فى ذكرى وفاته

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تحل اليوم الذكرى الـ27  لرحيل الأديب الكبير يحيى حقي، الذي رحل عن عالمنا في 9 ديسمبر1992، بعد مسيرة طويلة من العطاء، قدم خلالها عددًا كبيرًا من الأعمال الأدبية أبرزها قنديل أم هاشم، والبوسطجي، وصح النوم.

وحققت أعماله نجاحًا لافتًا على شاشات السينما، ببنائه الجيد للشخصيات التي جسدت في أغلبها صراعًا بين فرد ومجتمع كامل، وظهر ذلك واضحًا في فيلمي البوسطجي وقنديل أم هاشم.

وفي ذكرى رحيله نستعرض أبرز جوانب الشخصيات التي ظهرت سينمائيًا اقتباسًا عن أعمال يحيى حقي الأدبية:

1- عباس.. الفراغ والفضول دفعه ليكون شاهدًا على قصة حب مأسوي

2- إسماعيل.. طبيب العيون الذي يواجه بالعلم بركة أم هاشم

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