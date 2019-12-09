"الحقيبة النووية".. تعرف على أسرارها

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الرئيس الروسي والحقيبة النووية

متابعات - أمينة عبد العال

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دونالد ترامب

الرئيس الروسي

فلادمير بوتين

تعتبر حقيبة الرئيس الروسي فلادمير بوتين هي الحقيبة الأخطر في العالم لأنها حقيبة نووية، وهى لا تفارقه أينما ذهب، ويوجد بهذه الحقيبة السرية زر قد يكون السبب في إشعال فتيل "نهاية العالم النووية" ومن الممكن أن تستخدم في حالة اندلاع حرب عالمية ثالثة، حسبما أعلن المقدم التليفزيوني علي قناة "زفيزدا" الحكومية الروسية.

و"شجييت" وهي أسم الحقيبة، تحتوى على رمز مفتاح شخصي وبطاقة فلاش وهي تحت حراسة مشددة على مدار الساعة حسبما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية.

ويمكن لـ"بوتين" إرسال رمز إذن لقوات الصواريخ الإستراتيجية لإعطاء أمر لإطلاق أسلحة نووية في أي وقت، ويعتقد أن هناك 3 حقائب بحجم الكمبيوتر المحمول تسمح لبوتين ومسئولين آخرين رفيعى المستوى بالعمل وشن هجوم نووى.

وعن محتويات الحقيبة أوضح مقدم البرنامج على القناة أليكسي يغوروف للمشاهدين أن أحد مكونات الحقيبة هو بطاقة فلاش باعتبارها بطاقة فردية وأنها أحد المفاتيح التي يتم إدخالها في النظام، ويتضمن الجهاز صف من الأرقام المنظمة بشكل عرضي وسط الحقيبة بالإضافة إلى 4 أزرار كبيرة تحت صف الأرقام، والزر الأبيض هو زر الإطلاق، كما تتضمن الحقيبة نظام ثلاثي المفاتيح مخصص لبوتين واثنين من كبار المسئولين العسكريين من أجل إطلاق السلاح النووي حسبما ذكر موقع" أتوميك هيريتيج"، ويعتقد أن المسئولين الكبيرين لديهما مفتاحان هما وزير الدفاع سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيراسيموف.

والموازي لـ"شيجيت" لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي "كرة القدم النووية" التي تحتوي علي رموز إطلاق للأسلحة النووية الأمريكية، وهي لا تحتوى على أزرار بل تشتمل علي سلسلة من التعليمات البرمجية التي تشمل أوامر حتي يتمكن الرئيس الأمريكي من نقلها إلى المسئولين في البنتاجون.

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