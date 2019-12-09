برلماني لأصحاب المعاشات: اطمنوا الرئيس موصى عليكم

09 ديسمبر 2019 - 01:35 م

وجّه محمد الغول، عضو مجلس النواب، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد توجيهات وتعليمات مباشرة لوزارة المالية والتضامن بعدم المساس بأموال التأمينات والمعاشات وعودتها من وزارة المالية إلى الصناديق الخاصة بالتأمينات والمعاشات، معقبا: "اطمنوا الرئيس موصي عليكم".

وأضاف "الغول"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن البعض آثار شائعات حول مضاربة الحكومة بأموال المعاشات والتأمينات في البورصة.

وتابع: عودة هذه الأموال تعطي طمأنينة للمواطن، لأنه خلق نوع من اللغط لدى البعض حول حصوله على مستحقاته عند خروجه على المعاش.