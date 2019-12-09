إيقاف روسيا 4 سنوات ومنعها من البطولات الدولية

09 ديسمبر 2019 - 01:28 م

استبعدت روسيا من المشاركة فى البطولات الرياضية الكبرى لمدة أربع سنوات من بينها كأس العالم وأولمبياد طوكيو وفقًا لقرار المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات خاصة بها.

وقال المتحدث باسم اللجنة على هامش الاجتماع الذي يعقد في مدينة لوزان السويسرية: "تمت الموافقة بالإجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات"، وذلك في إشارة إلى توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، دعت فيها إلى إيقاف روسيا 4 أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.

وأصدرت اللجنة التنفيذية في الوادا قرارها بعد أن خلصت إلى أن موسكو تلاعبت ببيانات من خلال وضع أدلة مزيفة وحذف ملفات ترتبط باختبارات منشطات إيجابية كان يمكن أن تساعد في ضبط غشاشين.